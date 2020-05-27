2020-05-27T10:09:13+03:00
Происшествия

Экстренное предупреждение от МЧС: в Красноярск и край идут заморозки до -5, ливни, град и грозы

Будьте осторожны!
Мария ЛЕНЦ
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Экстренное предупреждение от МЧС: в Красноярск и край идут заморозки до -5, ливни, град и грозы.Экстренное предупреждение от МЧС: в Красноярск и край идут заморозки до -5, ливни, град и грозы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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МЧС по Красноярскому краю выпустило экстренное предупреждение на 27-30 мая. Пока погода не наладится, стихия продолжит бушевать: возможны сильные ливни, грозы с градом, шквалистый ветер, а кое-где заморозки.

- Днем 27 мая в центральных и южных районах края ожидаются сильные дожди, - информируют спасатели. – Грозы, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров.

К тому же 28-30 мая на тех же территориях вероятны заморозки до минус 5 градусов, предупреждают в МЧС.

Напомним, накануне вечером, 26 мая, на Красноярск и край обрушился шторм. В Шарыпове и Курагинском районе ураган срывал крыши, в Ачинске ветром било окна и выворачивало деревья с корнем, в Красноярске улицы превратились в реки, по ним даже плавали на лодке. Также затопило несколько домов.

Потоп в Красноярске 26.05.2020. В Белых росах плавают на лодке. .Видео: Сводка 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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