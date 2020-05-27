27 Май 2020 2020-05-27T09:41:03+03:00

В Красноярске благоустроят еще 6 скверов и набережную. Фото: пресс-служба департамента горхозяйства.

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В Красноярске приведут в порядок еще 6 скверов, а также очередной участок набережной на правобережье Енисея. Об этом сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства городской администрации.

Подрядчики уже определены – работы на набережной будет проводить компания «КрасАльфаСтрой». Цена вопроса – 87 миллионов 300 тысяч рублей.

А благоустройством скверов по адресам: Металлургов, 55, Кутузова, 73, Королева, 10А, Копылова, 76, Маерчака, 31, Железнодорожников, 10 займется ООО «Капиталстрой».

Теперь в течение 10 дней заказчик и исполнители должны будут заключить контракты. Если итоги торгов не оспорят, работы могут начаться в июне.

Напомним, скверы в Красноярске обновляются по нацпроекту «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». В нынешнем году планируют преобразить 20 общественных пространств. В сквере на Карбышева работы уже идут.

ИСТОЧНИК KP.RU