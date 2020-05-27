2020-05-27T07:23:27+03:00
Экономика

Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов для бизнеса

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Клиенты Райффайзенбанка из сегмента микро бизнеса теперь могут онлайн подтвердить целевое использование кредита в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн.

«Онлайн-заявка на подтверждение целевого использования кредита клиентами из сегмента микро позволила нам более чем в двое сократить время обработки этой задачи на стороне банка», — отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

По закону в сегменте микро клиенты подтверждают целевое использование кредитов на сумму более 1 млн рублей в течение 30 дней с момента выдачи. Ранее этот процесс занимал до 2-х дней. Теперь для этого необходимо зайти в раздел «Кредит для бизнеса» и нажать кнопку «Целевое использование» в поле кредита.

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