В общежитии СФУ выявили коронавирус

10 Апр 2020 2020-04-10T10:51:40+03:00

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У одного из сотрудников СФУ, проживающего в общежитии, обнаружили коронавирус. Об этом заявили в пресс-службе университета.

Заболевший жил в четвертом общежитии – по адресу проспект Свободный, 81В. Это здание предназначено для тех, кто работает в университете и их родных, поясняют в СФУ, а также для проработавших больше десяти лет и сохранивших право проживания.

Диагноз уже подтвержден, человек находится на лечении. В корпусе проводят дезинфекцию, все обрабатывается с помощью противовирусных препаратов. Также усилен контроль за передвижениями жильцов.

- Берегите себя и не нарушайте режим самоизоляции! – предупреждают в СФУ.

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля в Красноярске и крае выявили 39 заболевших новой инфекцией, еще 16 находятся под подозрением (это плюс 12 человек за сутки).

С 1 апреля в регионе введен режим самоизоляции. Покидать жилье без крайней необходимости не рекомендуется. За нарушение предусмотрен штраф - 3-5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU