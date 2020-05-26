2020-05-26T04:59:20+03:00
Общество

Резкое похолодание с заморозками идет в Красноярск и край

На сколько задержится непогода?
Ася ЖУКОВА
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Резкое похолодание с заморозками идет в Красноярск и край.Резкое похолодание с заморозками идет в Красноярск и край.Фото: Мария ЛЕНЦ
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После по-настоящему летней жары в Красноярск и край идет резкое похолодание, к тому же с заморозками. Об этом предупредили жителей в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Напомним, несколько недель подряд стояла аномальная жара. Она пришла на месяц раньше, чем обычно. Распустились листья на деревьях, все расцвело. Однако сибирская погода капризна, так что тепло сменилось прохладой. Последняя неделя весны принесла с собой похолодание и дожди.

По данным гидрометцентра, сегодня, 26 мая, в Красноярске будет еще тепло – до плюс 24 градусов, правда, начнутся дожди. Но уже на следующий день, 27-го мая, столбики термометров опустятся до отметки в плюс 14. Будет также сыро.

Самым холодным днем недели станет четверг, 28 мая. Обещают не больше плюс 13 градусов, снова с осадками. В пятницу уже плюс 17, но опять дожди.

Дожди прекратятся только в субботу, 30 мая. А в воскресенье и понедельник начнет лить по новой. Все это время будет плюс 17-18.

Так что первый день лета ожидается дождливым и прохладным. Более того с 27 по 30 мая в центральных и южных районах возможны заморозки – до минус 2 градусов, предупреждают в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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