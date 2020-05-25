25 Май 2020 2020-05-25T16:00:23+03:00

В Красноярском крае в штат лесоохраны набирают 100 человек. Фото: пресс-служба правительства края

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Правительство Красноярского края объявляет о расширении штата лесной охраны. С 1 июня количество лесных инспекторов увеличивается на 100 сотрудников. Сейчас как раз идет набор желающих. Одно из требований – наличие профильного образования.

Задача лесных инспекторов – патрулировать леса, выявлять и предотвращать нарушения лесного законодательства, в том числе незаконные рубки, расследовать причины лесных пожаров. И, конечно, контролировать лесопользователей и лесоперерабатывающих предприятий. На вооружении сегодня новая высокопроходимая техника – УАЗы, болотоходы, квадроциклы, снегоходы, применяются и современные технологии. Например, чтобы обнаружить незаконную заготовку древесины в труднодоступных районах, используются методы дистанционного мониторинга – изменения на лесных участках фиксируются из космоса.

Увеличение штата лесных инспекторов и модернизация системы лесного надзора в крае является частью мероприятий по повышению эффективности управления лесной отраслью и ее декриминализации, пишут «Городские новости».

По всем вопросам обращаться в отдел кадров Лесной охраны по телефону (391) 233-05-25.

ИСТОЧНИК KP.RU