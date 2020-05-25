2020-05-25T15:39:07+03:00
Общество

В Красноярском крае работникам не доплатили почти 100 миллионов рублей

При этом сумма просроченной задолженности растет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае работникам не доплатили почти 100 миллионов рублейВ Красноярском крае работникам не доплатили почти 100 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае сумма просроченной задолженности по заработной плате на 1 мая 2020 года составила 97,6 миллионов рублей. По сравнению с 1 апреля она увеличилась на 4,7 %. Эти данные собраны по организациям, кроме субъектов малого предпринимательства. Сюда не включена задолженность работникам бюджетной сферы – ее попросту нет, все платежи из бюджета прошли вовремя, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на Красноярскстат.

По годам задолженности:

- 21,7 миллионов рублей (22,2%) – это задолженность, образовавшаяся в 2019 году

- 54,4 миллиона рублей (55,8%) – в 2018 году и ранее.

- 21,5 миллиона – в 2020 году.

По отраслям:

- обрабатывающие производства – 34,6 миллиона

- строительство – 34 миллиона

- сельское хозяйство, охота и услуги в этих областях, плюс лесозаготовка – 7,8 миллиона

- добыча полезных ископаемых – 6,3 миллиона

- транспорт – 6,3 миллиона

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 4,5 миллиона

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 2,1 миллиона

- образование – 1,9 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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