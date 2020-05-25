В Красноярске семейный тиран пнул в грудь приехавшего на вызов полицейского

25 Май 2020 2020-05-25T14:05:05+03:00

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В Красноярске семейный тиран отправится на скамью подсудимых. На него завели уголовное дело – за применение насилия к сотруднику полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей.

История такова: в начале апреля этого года в дежурную часть полиции поступил звонок от жительницы дома на улице Семафорной. К слову, сам пункт полиции как раз в этом доме и находится. Перепуганная женщина звала на помощь, говорила, что сожитель устроил разгром в квартире, грозится убить.

Наряд полиции прибыл на вызов. Предложили дебоширу угомониться по-хорошему, но он был настолько пьян, что слов не понимал, зато сам беспрестанно ругался матом. И когда старший сержант полиции попытался увести его с собой, мужчина пнул его ногой в грудную клетку. После этого дебошира уже в наручниках доставили по назначению. Как выяснилось, ему 39 лет, нигде не работает, был судим. Уголовное дело передали на расследование в следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU