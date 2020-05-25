2020-05-25T13:17:49+03:00
Звезды

Юбилейный гала-концерт Красноярского музыкального театра можно посмотреть онлайн

Артисты покажут лучшие образцы творческого наследия театра
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Юбилейный гала-концерт Красноярского музыкального театра можно посмотреть онлайн. Фото: пресс-служба театраЮбилейный гала-концерт Красноярского музыкального театра можно посмотреть онлайн. Фото: пресс-служба театра
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В четверг 28 мая Красноярский музыкальный театр приглашает всех, кто хочет насладиться яркими красками праздничного вечера «60 блистательных лет». К сожалению, увидеть блистательное событие воочию почитатели театра не смогут из-за режима самоизоляции. Однако зрительным залом на сей раз станет квартира каждого зрителя: в 19:00 часов на YouTube начнется прямая трансляция гала-концерта. Нужно будет только пройти по ссылке.

В гала-концерте задействована вся труппа. Он представит самые лучшие образцы обширного творческого наследия театра. Первое отделение посвящено истории театра. Зрителей ждут номера из оперетт и музыкальных комедий «Красотка кабаре», «Принцесса цирка», «Баядера», «Весёлая вдова» и другие – все они ставились на сцене театра в разные годы.

Главный жанр второго отделения – мюзикл. Зрители услышат номера из известных репертуарных спектаклей и мировых хитов «Вестсайдская история» и «Девять» Леонарда Бернстайна, «Кабаре» Джона Кандера, «Хэллоу, Долли» Джерри Хермана, «Нотр-Дам де Пари» Риккардо Коччианте. Финальной точкой концерта станет номер из полюбившегося зрителям мюзикла «Винил» Евгения Загота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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