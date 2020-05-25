В Красноярском крае лесник брал взятку строительным брусом

25 Май 2020 2020-05-25T13:03:29+03:00

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Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями краевой полиции выявили факт получения взятки должностным лицом. Размер взятки – 364 тысячи рублей, а срок за нее подозреваемому светит немалый, от 7 до 12 лет.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, речь идет о руководителе Тинского лесничества, расположенного в Нижнеингашском районе. В январе 2019 года к нему обратился предприниматель и попросил выделить лесосеку для заготовки древесины. Ему нужна была сосна для переработки и реализации.

Лесник согласился, но в обмен потребовал вознаграждение за услугу – брус на строительство своего жилого дома в Березовском районе. Предприниматель вынужден был согласиться. 354 тысячи рублей за брус и 10 тысяч рублей за доставку его к месту назначения – таков общий размер взятки, полученной 47-летним руководителем лесничества. Уголовное дело передано на расследование в краевой следком.

ИСТОЧНИК KP.RU