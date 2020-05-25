2020-05-25T09:29:36+03:00
Общество

В Красноярске парковый пруд заполнили водой на месяц раньше срока

Почистили, промыли и воды налили
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске парковый пруд заполнили водой на месяц раньше срока. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске парковый пруд заполнили водой на месяц раньше срока. Фото: пресс-служба администрации города
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Парк имени 400-летия Красноярска еще пока не может похвастаться тенистыми аллеями и высокими деревьями, как, например, Центральный. Здешним деревьям еще расти и расти. Но отдыхающих в парке всегда много. Потому что здесь уютно, тихо, красиво, есть ровные дорожки, удобные скамейки. Оборудована спортивная площадка для малышей и взрослых.

Один из элементов парковой архитектуры – искусственный водоем. Небольшой, но отдыхающих сюда как магнитом притягивает. В прошлом году водоем наполнили водой во второй половине июня. А нынче погода внесла свои коррективы, поэтому специалисты занялись делом раньше обычного. Сначала осушили пруд, слили застоявшуюся воду. Затем помыли, почистили и снова наполнили новой. Красноярские утки уже опробовали его – первая пара уже смело плавает здесь, не обращая внимания на людей.

Остается только добавить, что пруд и парк в целом – достояние города. И нужно поддерживать в нем чистоту и порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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