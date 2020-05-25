2020-05-25T09:09:09+03:00
Происшествия

Ушел в лес и не вернулся: в Красноярском крае вновь начали теряться пожилые люди

За выходные пропали два человека в разных районах
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Ушел в лес и не вернулся: в Красноярском крае вновь начали теряться пожилые люди. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"Ушел в лес и не вернулся: в Красноярском крае вновь начали теряться пожилые люди. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"
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В Красноярском крае в лесных массивах вновь начали теряться пожилые люди. Происходит это, к сожалению, каждый год. И всякий раз, когда объявляются поиски, надежда живет до последнего. Волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск» сообщили о двух случаях за минувшие выходные.

23 мая пропал Матвеев Александр Семенович, 83 года. Ушел с дачного участка, который находится на станции Таежный в Манском районе. Приметы: рост примерно 170 см, среднего телосложения, глаза голубые, подстрижен налысо. Из особых примет: отсутствуют фаланги у большого и среднего пальцев левой руки, на основании большого пальцы левой руки наколка «Саша». Зубные протезы, послеоперационный шрам от пупка до грудины.

Был одет: кепка камуфляжная синяя, черная олимпийка с бирюзовыми вставками, серые трико, под трико розовые бриджи, галоши черные без пятки утепленные. С собой у него была алюминиевая трость с серой пластмассовой рукоятью. Важно: мужчина страдает потерей памяти.

24 мая пропал Патеев Николай Гермонович, 74 года. Живет в поселке Жуковка Козульского района. Вышел в лес и не вернулся. Приметы: на вид 75 лет, рост 170 см, глаза карие, волосы темно-русые короткие. Был одет: куртка зеленая камуфляжная, штаны зеленые камуфляжные, галоши черные.

Если кто-то видел этих мужчин, просьба позвонить по телефонам в отделы полиции:

- (391-49) 2-14-12 – Манский район

- (391-54) 2-12-65 – Козульский района

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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