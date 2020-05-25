«Сил больше нет»: в Красноярске вандалы разрисовали школьный павильон

25 Май 2020 2020-05-25T08:43:30+03:00

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И снова вандалы: в Красноярске неизвестные добрались до спортивного павильона, который находится на территории школы в микрорайоне Пашенном. Изрисовали его со всех сторон граффити – словами, значками, иероглифами, которые понятны только им самим.

Директор школы Юлия Каменская на своей странице в «Инстаграме» выложила гневный пост с обращением к вандалам, причем очень корректно, что подчеркивает разницу в воспитании: «Уважаемые жители микрорайона Пашенный! Ну неужели вам так приятно ночью, украдкой делать эти ужасные вещи!!! Вы будьте людьми, придите, заявите о желании рисовать, я обязательно рассмотрю ваши эскизы! Но вот так делать это, извините, свинство!!!»

Юлия подчеркнула, что территория школы благоустраивается руками работников и учеников. При этом никому не запрещается приходить сюда и проводить время, заниматься спортом. Поэтому здесь всегда много людей. Так почему никто не решился остановить вандалов, не сделал им замечание или не позвонил в полицию?

ИСТОЧНИК KP.RU