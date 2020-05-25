2020-05-25T08:43:30+03:00
Общество

«Сил больше нет»: в Красноярске вандалы разрисовали школьный павильон

Директор школы назвала граффити свинством
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
«Сил больше нет»: в Красноярске вандалы разрисовали школьный павильон. Фото: Юлия Каменская«Сил больше нет»: в Красноярске вандалы разрисовали школьный павильон. Фото: Юлия Каменская
Изменить размер текста:

И снова вандалы: в Красноярске неизвестные добрались до спортивного павильона, который находится на территории школы в микрорайоне Пашенном. Изрисовали его со всех сторон граффити – словами, значками, иероглифами, которые понятны только им самим.

Директор школы Юлия Каменская на своей странице в «Инстаграме» выложила гневный пост с обращением к вандалам, причем очень корректно, что подчеркивает разницу в воспитании: «Уважаемые жители микрорайона Пашенный! Ну неужели вам так приятно ночью, украдкой делать эти ужасные вещи!!! Вы будьте людьми, придите, заявите о желании рисовать, я обязательно рассмотрю ваши эскизы! Но вот так делать это, извините, свинство!!!»

Юлия подчеркнула, что территория школы благоустраивается руками работников и учеников. При этом никому не запрещается приходить сюда и проводить время, заниматься спортом. Поэтому здесь всегда много людей. Так почему никто не решился остановить вандалов, не сделал им замечание или не позвонил в полицию?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заразившегося коронавирусом главу Тувы на посту заменит его первый зам
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную ставку по торговому эквайрингу за май
В Красноярске парковый пруд заполнили водой на месяц раньше срока
Ушел в лес и не вернулся: в Красноярском крае вновь начали теряться пожилые люди
«Сил больше нет»: в Красноярске вандалы разрисовали школьный павильон
В Туве водитель «скорой» мчался на вызов и умер от инфаркта
Водитель-торопыга заплатила сбитому пешеходу 20 тысяч рублей
Министр здравоохранения Красноярского края ушел на карантин: в министерстве заболел сотрудник
Где в Красноярске отключают горячую воду и на сколько
На юге Красноярского края прокурор потребовал закрыть лесопилку
Самый старинный фонтан Красноярска находится в Ленинском районе
В красноярском зоопарке настоящий беби-бум
Жительница Красноярского края попросила подругу приглядеть за детьми и лишилась золотых украшений
ВТБ фиксирует снижение числа обращений по кредитным каникулам на треть
Глава Красноярска Сергей Еремин назвал дату празднования Дня города
У жителя Красноярска украли сумку с деньгами, пока он занимался на турнике во дворе дома
В Красноярске в конце июня начнут очищать Абаканскую протоку
«Выгнали муж и дочь»: в Красноярске далматинца вышвырнули из дома после смерти хозяйки
Полицейские поблагодарили жителя Красноярского края за помощь при тушении пожара