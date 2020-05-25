2020-05-25T08:23:05+03:00
Происшествия

В Туве водитель «скорой» мчался на вызов и умер от инфаркта

А ведь с утра он прошел предрейсовый осмотр
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве водитель «скорой» мчался на вызов и умер от инфарктаВ Туве водитель «скорой» мчался на вызов и умер от инфарктаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве водитель «скорой» умер, когда вез пациента в стационар. В министерстве здравоохранения республики рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что смерть 49-летнего сотрудника стала для всех полной неожиданностью. С утра, заступив на смену, но прошел предрейсовый медицинский осмотр, как положено. Врач никаких отклонений не заметил: температура, давление – все было в норме. Сам водитель ни на что не жаловался.

Спустя несколько часов бригада скорой медицинской помощи и медицины катастроф выехала на вызов. Пациента нужно было доставить в больницу. Но по пути водителю стало плохо, он успел остановить машину. Его тут же начали реанимировать, но увы – мужчина скончался. У него остались жена и трое детей. В минздраве сообщили, что семье будет оказана материальная помощь – они получат предусмотренные законом выплаты по случаю смерти работника во время исполнения служебных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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