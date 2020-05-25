Водитель-торопыга заплатила сбитому пешеходу 20 тысяч рублей

25 Май 2020 2020-05-25T06:40:13+03:00

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В Зеленогорске женщина-водитель заплатила сбитой женщине-пешеходу 20 тысяч рублей в качестве морального ущерба. Ситуация вышла скандальная. Инцидент произошел несколько месяцев назад на парковке возле супермаркета. Дама вышла из магазина, села в автомобиль и собиралась уехать, когда дорогу ей перегородила другая горожанка – та просто переходила пространство, не спеша, чтобы не поскользнуться.

Первая женщина решила поторопить вторую. И начала рывками двигаться вперед, пытаясь «устранить препятствие» бампером. В какой-то момент не успела нажать на тормоз и наехала на человека. Пострадавшая упала и получила многочисленные ушибы.

Позже она подала к несдержанному водителю иск о компенсации морального вреда. Но даже в суде ответчица настаивала, что она не виновата и платить не собирается. Судебным приставам пришлось наложить ограничения на сделку с автомобилем, пока долг не будет погашен – не помогло. И тогда приставы просто арестовали банковский счет и перевели сумму морального ущерба на счет потерпевшей.

ИСТОЧНИК KP.RU