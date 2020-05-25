25 Май 2020 2020-05-25T04:49:41+03:00

Где в Красноярске отключают горячую воду и на сколько Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске начинается отключение горячей воды. Традиционно по окончании отопительного сезона городские котельные и тепловые уходят по очереди на ремонт и обслуживание на срок до 10 дней. Не стал исключением и нынешний год: несмотря на ситуацию с коронавирусом, ремонт и обслуживание котельного оборудования и тепловых сетей необходимо провести.

Первое такое отключение началось. Плановую остановку горячего водоснабжения проводит компания «КрасТЭК». Начиная с 8 часов утра 25 мая и до 21 часа 26 мая не будет горячей воды по адресам:

- улица Калинина, 1а, 1б, 1г, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3в, 4, 6, 8

- Комбайностроителей, 2

- Маерчака, 107 (туберкулезный диспансер)

- Можайского, 3 – 17, 4- 14

- Высотная, 1 – 13

- Курчатова, 1а, 1г, 2 – 12

- 1-я и 2-я Хабаровская

- проспект Свободный, 50 – 64ж

- переулок Камский

- переулок Индустриальный

- улица Станиславского

- Цимлянская

- Лизы Чайкиной.

Следующее отключение будет с 1 по 10 июня на правобережье, там начнется ремонт ТЭЦ-1.

ИСТОЧНИК KP.RU