Где в Красноярске отключают горячую воду и на сколько
В Красноярске начинается отключение горячей воды. Традиционно по окончании отопительного сезона городские котельные и тепловые уходят по очереди на ремонт и обслуживание на срок до 10 дней. Не стал исключением и нынешний год: несмотря на ситуацию с коронавирусом, ремонт и обслуживание котельного оборудования и тепловых сетей необходимо провести.
Первое такое отключение началось. Плановую остановку горячего водоснабжения проводит компания «КрасТЭК». Начиная с 8 часов утра 25 мая и до 21 часа 26 мая не будет горячей воды по адресам:
- улица Калинина, 1а, 1б, 1г, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3в, 4, 6, 8
- Комбайностроителей, 2
- Маерчака, 107 (туберкулезный диспансер)
- Можайского, 3 – 17, 4- 14
- Высотная, 1 – 13
- Курчатова, 1а, 1г, 2 – 12
- 1-я и 2-я Хабаровская
- проспект Свободный, 50 – 64ж
- переулок Камский
- переулок Индустриальный
- улица Станиславского
- Цимлянская
- Лизы Чайкиной.
Следующее отключение будет с 1 по 10 июня на правобережье, там начнется ремонт ТЭЦ-1.
ИСТОЧНИК KP.RU