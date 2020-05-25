На юге Красноярского края прокурор потребовал закрыть лесопилку

25 Май 2020 2020-05-25T04:33:46+03:00

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В Курагинском районе прокурор потребовал приостановить деятельность лесоперерабатывающего предприятия, которое, во-первых, загрязняет окружающую среды, а во-вторых, работает с нарушением требований пожарной безопасности.

Еще в феврале этого года, когда на производство прибыли с проверкой сотрудники надзорных ведомств, они обнаружили: отходы лесопиления складируются с нарушениями. Кучей навалены по периметру пилорамы под открытым небом. Никто их не вывозит и не утилизирует.

Владельца предприятия тогда обязали очистить территорию и избавиться от свалки опилок и хлыстов. Но он проигнорировал предостережение. В результате в конце апреля на территории производственной базы произошло возгорание древесных отходов. Пожар с трудом, но потушили, никто не пострадал. А владельцам лесопилки выписали штраф. К тому же в наказание на 80 суток остановили производство - до устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU