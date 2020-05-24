24 Май 2020 2020-05-24T17:21:22+03:00

Его привезли из Ленинграда еще в 1963 году

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Мало кто знает, что самый старинный фонтан Красноярска находится в Ленинском районе. Об этом сегодня напомнили в официальной группе соцсети администрации города.

Фонтан украшен скульптурами дельфинов и расположен во дворе трех домов на правобережье: №36 на проспекте «Красноярский рабочий», №10 на Малаховской и №9 на Юности. В далеком 1963 году его привезли в краевой центр из Ленинграда.

Этот двор – настоящий островок истории. Знаменит он не только фонтаном, но и многочисленными скульптурами, сохранившимися из далекого советского времени, среди которых Посейдон, кот и лиса, ворующие петуха, русалочка, зайчата и юный Владимир Ульянов-Ленин.

- Мы очень любим это место – рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск местная жительница Ирина. – Сюда приходишь, как в музей. Вспоминаешь свое пионерское прошлое. Вот эти фигурки советских времен, сейчас таких даже не делают. А фонтан… Даже удивительно, что он все еще работает. Это такая красота рядом!

Старинный фонтан в Красноярске .Администрация города

ИСТОЧНИК KP.RU