В красноярском зоопарке настоящий беби-бум

24 Май 2020 2020-05-24T14:31:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В парке флоры и фауны «Роевручей» настоящий беби-бум. Малыши появились сразу в нескольких семействах.

Пополнение у сурикатов, которые когда-то приехали в Сибирь из Африки. Все сурикаты - образец великолепных супружеских и родительских отношений.

В 2017 году парк флоры и фауны «Роев Ручей» стал единственным зоопарком в России, где появились бурые капуцины. Эти маленькие обезьянки считаются умнейшими представителями приматов. В Красноярск из Южной Америки приехали 4 капуцина - один мальчик и три девочки. И вот сейчас одна парочка обзавелась потомством.

Прибавление и в семействе лам, а также северных оленей. Вылупились птенцы и у египетских гусей. Гусыня насиживала их 28 суток. И сейчас птенцы повсюду следуют за нею. Кстати, за птенцами ухаживают оба родителя.

Через несколько месяцев на свет должны появиться маленькие пингвинята.

В зоопарке отметили, что у некоторых пар из этого списка потомства не было целых три года.

Красноярцы порадовались приятным сообщениям из любимого парка, который пока из-за режима самоизоляции посещать нельзя. И вот что они пишут в соцсетях:

«Пусть все малыши растут здоровенькие и радуют нас!».

Северные олени тоже стали родителямиФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

ИСТОЧНИК KP.RU