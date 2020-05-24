2020-05-24T14:31:25+03:00
Дом. Семья

В красноярском зоопарке настоящий беби-бум

Сразу несколько пар стали родителями
Ольга КОСТИНА
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Сразу несколько пар стали молодыми родителямиСразу несколько пар стали молодыми родителямиФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»
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В парке флоры и фауны «Роевручей» настоящий беби-бум. Малыши появились сразу в нескольких семействах.

Прибавление у лам Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Прибавление у ламФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Пополнение у сурикатов, которые когда-то приехали в Сибирь из Африки. Все сурикаты - образец великолепных супружеских и родительских отношений.

Семья сурикатов Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Семья сурикатовФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

В 2017 году парк флоры и фауны «Роев Ручей» стал единственным зоопарком в России, где появились бурые капуцины. Эти маленькие обезьянки считаются умнейшими представителями приматов. В Красноярск из Южной Америки приехали 4 капуцина - один мальчик и три девочки. И вот сейчас одна парочка обзавелась потомством.

Бурые капуцины Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Бурые капуциныФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Прибавление и в семействе лам, а также северных оленей. Вылупились птенцы и у египетских гусей. Гусыня насиживала их 28 суток. И сейчас птенцы повсюду следуют за нею. Кстати, за птенцами ухаживают оба родителя.

Египетские гуси Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Египетские гусиФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Через несколько месяцев на свет должны появиться маленькие пингвинята.

В зоопарке отметили, что у некоторых пар из этого списка потомства не было целых три года.

Малыш осваивает территорию Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Малыш осваивает территориюФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Красноярцы порадовались приятным сообщениям из любимого парка, который пока из-за режима самоизоляции посещать нельзя. И вот что они пишут в соцсетях:

«Пусть все малыши растут здоровенькие и радуют нас!».

Северные олени тоже стали родителями Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Северные олени тоже стали родителямиФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

ИСТОЧНИК KP.RU

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