Жительница Красноярского края попросила подругу приглядеть за детьми и лишилась золотых украшений

24 Май 2020 2020-05-24T13:40:46+03:00

Изменить размер текста: A A

44-летняя жительница Железногорска попала под следствие по подозрению в краже. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

В дежурную часть с заявлением обратилась 39-летняя женщина. Она сообщила, что из ее частного дома были похищены украшения, которые она оценила в 15 тысяч рублей.

Выяснилось, что за несколько дней до пропажи она просила свою знакомую приглядеть за детьми, чтобы съездить на работу. Через два дня молодая мать обнаружила, что из ее шкатулки исчезли золотые кольца и серьги.

- Личность подозреваемой была установлена, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Сотрудниками полиции похищенное имущество было изъято и возвращено законной владелице.

В отношении похитительницы было возбуждено уголовное дело по статье 158 – кража. Женщине грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU