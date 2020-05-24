2020-05-24T10:40:16+03:00
Экономика

ВТБ фиксирует снижение числа обращений по кредитным каникулам на треть

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Фото: ВТБФото: ВТБ
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ВТБ проанализировал динамику обращений физлиц на предоставление кредитных каникул с 1 апреля по 15 мая. По статистике банка, в первой половине мая число таких заявок сократилось на 36% по сравнению с началом апреля, при этом объем одобренных заявок вырос на четверть.

С 1 по 15 апреля в ВТБ поступило 87 тысяч обращений клиентов за кредитными каникулами, с 15 по 30-е – уже 72 тысячи, а с 1 по 15 мая – 55 тысяч. Таким образом, динамика заявок сейчас уже на 36% ниже по сравнению со стартом программы. Наибольшее снижение спроса (18%) в апреле отмечается на ипотеку, а в мае – на автокредиты (43%). При этом пик по объему заявок пришелся на вторую половину апреля – свыше 84 млрд рублей. В первой половине апреля и мая этот показатель составил более 50 млрд.

На сегодняшний день ВТБ одобрил около 200 тыс. заявок клиентов почти на 170 млрд руб., что составляет около 90% от общего числа принятых обращений. Из них свыше 70% оформлено по кредитам наличными, более четверти – по ипотеке, остальное – в рамках автокредитования. Все заемщики, которые воспользовались программами поддержки, получили отсрочку платежа по кредиту.

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