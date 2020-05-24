Глава Красноярска Сергей Еремин назвал дату празднования Дня города

24 Май 2020 2020-05-24T10:25:11+03:00

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Стала известна дата празднования Дня города в Красноярске. Об этом мэр Сергей Еремин сообщил в сторис своего инстаграма:

«Наш город с открытой душой, поэтому мы приняли решение, что День города будет. Мы должны отметить этот праздник в любой ситуации. Условно выбрали для события дату 19 июня».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, красноярцев в этот день ожидает много сюрпризов. Они даже смогут переместиться в истории со дня основания города Андреем Дубенским до современного миллионника. Рассматриваются и другие не менее интересные идеи, которые приятно удивят и порадуют горожан.

Сергей Еремин сообщил о дате празднования в сторис своего инстаграма Фото: соцсети

Напомним, из-за распространения инфекции коронавируса Сергей Еремин еще в апреле отменил все праздничные мероприятия в мае и июне. Ограничения касались и празднования Дня города. И вот сейчас уже названа дата. Мэр пояснил, что соответствующие меры предосторожности будут соблюдены:

«Во время празднования будет много форматов, которые не предусматривают скопления граждан».

ИСТОЧНИК KP.RU