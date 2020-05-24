У жителя Красноярска украли сумку с деньгами, пока он занимался на турнике во дворе дома

24 Май 2020 2020-05-24T09:18:32+03:00

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43-летний мужчина из Красноярска получил условное наказание за кражу чужих вещей. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в полиции города.

С заявлением о краже в дежурную часть обратился 64-летний пенсионер. Он рассказал, что получил пенсионные выплаты в отделении почты и отправился на спортивную площадку. Он повесил сумку на футбольные ворота и начал заниматься на турнике. А когда закончил, то вещей уже не было. Добычей похитителей стали 17 тысяч рублей и сотовый телефон стоимостью 1000 рублей. Оперативники задержали предполагаемого похитителя. И во время допроса он во всем признался.

- Злоумышленник проследил за пожилым мужчиной от отделения почтовой связи, где увидел, как тот получает пенсию, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - В ходе следствия о установлено, что похищенный телефон был сдан в ломбард. Следователи изъяли его и вернули владельцу.

А вот деньги к моменту задержания похититель успел потратить до копейки. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 158 – кража. Суд вынес обвинительный приговор: «наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на полтора года».

ИСТОЧНИК KP.RU