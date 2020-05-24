2020-05-24T09:18:32+03:00
Происшествия

У жителя Красноярска украли сумку с деньгами, пока он занимался на турнике во дворе дома

Мужчина оставил свои вещи на футбольных воротах без присмотра
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Оперативники в считанные часы определили личность похитителяОперативники в считанные часы определили личность похитителяФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

43-летний мужчина из Красноярска получил условное наказание за кражу чужих вещей. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в полиции города.

С заявлением о краже в дежурную часть обратился 64-летний пенсионер. Он рассказал, что получил пенсионные выплаты в отделении почты и отправился на спортивную площадку. Он повесил сумку на футбольные ворота и начал заниматься на турнике. А когда закончил, то вещей уже не было. Добычей похитителей стали 17 тысяч рублей и сотовый телефон стоимостью 1000 рублей. Оперативники задержали предполагаемого похитителя. И во время допроса он во всем признался.

- Злоумышленник проследил за пожилым мужчиной от отделения почтовой связи, где увидел, как тот получает пенсию, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - В ходе следствия о установлено, что похищенный телефон был сдан в ломбард. Следователи изъяли его и вернули владельцу.

А вот деньги к моменту задержания похититель успел потратить до копейки. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 158 – кража. Суд вынес обвинительный приговор: «наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на полтора года».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жителя Красноярска украли сумку с деньгами, пока он занимался на турнике во дворе дома
В Красноярске в конце июня начнут очищать Абаканскую протоку
«Выгнали муж и дочь»: в Красноярске далматинца вышвырнули из дома после смерти хозяйки
Полицейские поблагодарили жителя Красноярского края за помощь при тушении пожара
Расследованием дела пьяного бесправника, сбившего 2-летнего мальчика в городе Шарыпово, займутся краевые следователи
В Красноярске ограничат движение на Волгоградской
В Красноярске ищут женщину, которая четыре дня назад вышла из автобуса на остановке и пропала
В Красноярске после большой задержки началась обработка от клещей
В Курагино мать прыгнула в септик, чтобы спасти полуторагодовалую дочь, но обе утонули
Появилось оперативное видео убийства 26-летней давности, в котором обвиняют Анатолия Быкова
Союз журналистов Красноярского края попросил главу регионального МВД взять на контроль ситуацию с задержанием Николая Истомина
Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 23 мая 2020: количество зараженных увеличилось на 148 человек
Квартиросъемщики оставили без техники арендованную квартиру в Красноярске
Депутата горсовета Ивана Азаренко оставили под домашним арестом: СК опубликовал видео задержания
«Гранату не купишь?»: в Ачинске мужчина и женщина пытались продать прохожему боеприпас
В Туве СК по жалобе врачей начал проверку размеров стимулирующих выплат
В Октябрьском районе Красноярска появилась новая развязка со светофором
Красноярцам посоветовали отказаться от сплавов и групповых турпоходов
«Я вас по глазам узнал»: врачи сняли защитные костюмы, чтобы больные COVID-19 смогли увидеть их лица
«Купи гранату»: в Ачинске задержали пару, предлагавшую прохожим боевой снаряд
В Туве пропавшего после ссоры с прохожим подростка нашли мертвым
Богучанская ГЭС выделила деньги на покупку аппаратов ИВЛ и кардиомониторов для районной больницы
Карма ехала следом: в Красноярском крае бесправник сбил ребенка и едва не сгорел в машине
«Как заработать деньги»: жительница Хакасии ввела в поисковике запрос и лишилась двух миллионов рублей