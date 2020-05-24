2020-05-24T08:42:49+03:00
Общество

В Красноярске в конце июня начнут очищать Абаканскую протоку

Сейчас специалисты проверяют состояние дамбы
Ольга КОСТИНА
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Пока ведутся подготовительные работыПока ведутся подготовительные работыФото: Мария ЛЕНЦ
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В конце июня запланированы работы по очистке Абаканской протоки. В министерстве экологии края уже нашли подрядчика. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в администрации Красноярска.

В мае должны завершить подготовительные работы, сбор мусора из воды, очистку протоки от водорослей. После 20 июня, как только закончится нерест, со дна начнут поднимать насыпь. Это около 25 тысяч кубометров щебня.

Специалистам предстоит проверить состояние дамбы. Затем в мэрию будет представлено заключение экспертов о том, что нужно сделать, чтобы увеличить проточность воды. Скорее всего, для этого потребуется углубить протоку.

Очистка Абаканской протоки от водорослей в Красноярске в 2019 году.Администрация Красноярска

Напомним, в прошлом году убирали водоросли возле Коммунального моста. В тех местах, где проводились такие работы, сейчас их нет. В других местах, ближе к дамбе и в середине протоки, водорослей еще очень много.

ИСТОЧНИК KP.RU

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