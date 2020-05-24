«Выгнали муж и дочь»: в Красноярске далматинца вышвырнули из дома после смерти хозяйки

24 Май 2020 2020-05-24T08:02:09+03:00

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В прошлом году далматинец Эля вмиг лишилась всего. Собака 16 лет жила, купаясь в любви и заботе. Но любимая хозяйка умерла. Ее мужу и дочери «нахлебница» оказалась не нужна. Так Эля оказалась на улице. К счастью, ее приютила соседка. Полгода женщина делилась со старой собакой кусочком хлеба и человеческим теплом. Но у женщины началась аллергия. Пришлось заняться поисками нового дома для питомицы. Элю пытались вернуть в родной дом и там ее… приняли. На словах. Ведь через день собака вновь оказалась на улице, на жаре. Старая, еле ходящая. Почти ни на что не реагирующая. В соцсетях опубликовали объявление: «Собака ищет добрые руки. Хозяйка умерла, муж и дочь выбросили на улицу». Так Эля оказалась в приюте для собак «Алькин дом».

Испытания в жизни собаки начались после смерти хозяйки Фото: Приют "Алькин дом"

- Она все поняла и смирилась, - рассказала Марина, волонтер. - Эля так долго смотрела вслед той доброй женщине, что приютила ее. Я думаю, что она не верила, что бросили ее. Вот здесь. Посреди уличного вольера. Под открытым небом. Но выбора не было. Но это все, что мы могли ей дать. Прости меня, Эля. Прости за чужое предательство.

В приюте будут рады любой помощи от тех, кто захочет принять участие в судьбе этого далматинца. Это могут быть консервы, корм, игрушки. А еще лучше, теплый уголок в доме и любовь. Собаке, которая всю жизнь прожила в семье, сложно находиться в неуютном вольере.

Тент для Эли привезла соседка, которая временно ее приютила когда-то Фото: Приют "Алькин дом"

Финансовую помощь приюту «АЛЬКИН ДОМ» можно оказать по карте СБЕРБАНКА 4276 3100 4989 0652 (оформлена на АНЖЕЛИКУ ГАЛИБОВНУ А. привязана к номеру 7913 534 41 00).

ИСТОЧНИК KP.RU