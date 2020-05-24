Полицейские поблагодарили жителя Красноярского края за помощь при тушении пожара

24 Май 2020 2020-05-24T07:09:43+03:00

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Жителю деревни Высотино (Рыбинский район) Артему Филиппову пожал руку и вручил подарки лично начальник МО МВД России «Бородинский» Юрий Закавряшин.

В конце марта в огне пожара могли погибнуть бабушка с дедушкой и их внуки. К счастью, помощь подоспела вовремя, и их удалось спасти. В этом большая заслуга одного из соседей - Артема Филиппова. Когда загорелся один из частных домов, он одним из первых оказался на месте ЧП. В тот момент мимо проезжал сотрудник отдела полиции Вадим Федосеев, который тоже ринулся на борьбу с пламенем. До приезда пожарных им удалось вывести всех из помещений.

Отважного полицейского поблагодарили прямо на работе. А к Артему Филиппову приехали домой, чтобы сказать «спасибо».

- Начальник территориального органа внутренних дел Юрий Закавряшин вручил мужчине благодарственное письмо и икону Святителя Николая, напомнив, что это один из самых почитаемых святых в России является покровителем во всех добрых делах, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU