В Красноярске после большой задержки началась обработка от клещей

23 Май 2020 2020-05-23T14:44:30+03:00

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В Красноярске началась обработка города от клещей. В этом году - с большой задержкой, за время которой паразиты уже успели основательно расплодиться. Почему так поздно? В администрации говорят, торги по выбору подрядчика пришлось проводить повторно. Результат первых не устроил ни предпринимателей, ни УФАС, поэтому антимонопольщики его отменили. Тем не менее работа начата. В планах очистить от клещей 445 гектаров городской площади - на четверть больше, чем годом раньше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/780774" frameborder="0"></iframe> Обработка от клещей.Видео: администрация Красноярска

Начали с Солнечного, затем по плану все остальные места. Список парков и районов предоставляет чиновникам Роспотребнадзор на основе исследований и жалоб горожан. Традиционно в него вошли зеленые районы Красноярска. Но в этом году клещи буйствуют, и если вы хотите, чтобы и ваша придомовая территория вошла в перечень обрабатываемых, обратитьесь в свою УК.

ИСТОЧНИК KP.RU