В Красноярске после большой задержки началась обработка от клещей
В Красноярске началась обработка города от клещей. В этом году - с большой задержкой, за время которой паразиты уже успели основательно расплодиться. Почему так поздно? В администрации говорят, торги по выбору подрядчика пришлось проводить повторно. Результат первых не устроил ни предпринимателей, ни УФАС, поэтому антимонопольщики его отменили. Тем не менее работа начата. В планах очистить от клещей 445 гектаров городской площади - на четверть больше, чем годом раньше.
Обработка от клещей.Видео: администрация Красноярска
Начали с Солнечного, затем по плану все остальные места. Список парков и районов предоставляет чиновникам Роспотребнадзор на основе исследований и жалоб горожан. Традиционно в него вошли зеленые районы Красноярска. Но в этом году клещи буйствуют, и если вы хотите, чтобы и ваша придомовая территория вошла в перечень обрабатываемых, обратитьесь в свою УК.
ИСТОЧНИК KP.RU