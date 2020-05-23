2020-05-23T14:44:30+03:00
Общество

В Красноярске после большой задержки началась обработка от клещей

Администрация дважды проводила торги по выбору подрядчика
Анна СНЕГИРЕВА
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Клещи зверствуют из-за того, что торги прошли не аовремяКлещи зверствуют из-за того, что торги прошли не аовремяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске началась обработка города от клещей. В этом году - с большой задержкой, за время которой паразиты уже успели основательно расплодиться. Почему так поздно? В администрации говорят, торги по выбору подрядчика пришлось проводить повторно. Результат первых не устроил ни предпринимателей, ни УФАС, поэтому антимонопольщики его отменили. Тем не менее работа начата. В планах очистить от клещей 445 гектаров городской площади - на четверть больше, чем годом раньше.

Обработка от клещей.Видео: администрация Красноярска

Начали с Солнечного, затем по плану все остальные места. Список парков и районов предоставляет чиновникам Роспотребнадзор на основе исследований и жалоб горожан. Традиционно в него вошли зеленые районы Красноярска. Но в этом году клещи буйствуют, и если вы хотите, чтобы и ваша придомовая территория вошла в перечень обрабатываемых, обратитьесь в свою УК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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