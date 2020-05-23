Квартиросъемщики оставили без техники арендованную квартиру в Красноярске

23 Май 2020 2020-05-23T10:20:31+03:00

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Жительница Красноярска сдала в аренду квартиру молодой паре - парню 23 года, его девушке 19 лет. А потом 52-летняя женщина не обнаружила в ней бытовой техники и компьютера, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Сумма ущерба составила 32 тысячи рублей. Более того, выяснилось, что руку к этому приложили арендаторы, которые и раньше имели проблемы с законом.

- Полицейские выяснили, что они похитили имущество владелицы квартиры и продали третьим лицам. Сотрудникам полиции удалось найти часть похищенного имущества и передать законной владелице, рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю. -В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК России «Кража».

Квартиросъемщикам грозит до 6 лет лишения свободы. Дело полиция уже передала в суд, который в ближайшее время и решит их судьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU