«Гранату не купишь?»: в Ачинске мужчина и женщина пытались продать прохожему боеприпас

23 Май 2020 2020-05-23T06:05:46+03:00

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Это случилось в Ачинске днем в пятницу, 22 мая. На улице Партизанская к жителю Ачинска обратились двое незнакомых людей - мужчина и женщина.

- Мужик, гранату не купишь? Всего 4 тысячи, - без всяких предисловий предложил незнакомец.

Житель Ачинска, прямо скажем, от такого предложения выпал в осадок. Не каждый же день гранату предлагают купить на улице, согласитесь. Сделка не состоялась. А спустя несколько минут ачинец увидел патруль росгвардейцев и подошел к ним: так и так, гранаты на улице продают, дал внешнее описание продавцов.

- Уже через 5 минут стражам правопорядка удалось установить местонахождение лиц, подходящих под описание, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального управления Росгвардии. - При себе у них находился предмет внешне схожий с боеприпасом. Бойцами Росгвардии подозреваемые были задержаны, территория оцеплена и вызвана следственно-оперативная группа.

Помимо оцепления, пришлось еще взрывотехников вызывать. Они и подтвердили: граната боевая. Продавцов (43-летняя женщина и ее 44-летний друг) передали полиции. Обоим грозит уголовное дело. Известно, что парочка и раньше имела проблемы с законом из-за хранения наркотиков. Возможно, зависимость и толкнула на очередное преступление.

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ИСТОЧНИК KP.RU