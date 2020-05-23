2020-05-23T05:30:09+03:00
Общество

В Туве СК по жалобе врачей начал проверку размеров стимулирующих выплат

В следствии обещают разобраться с суммами в расчетках медиков
Анна СНЕГИРЕВА
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С расчетками медиков в Туве будут разбираться следователиС расчетками медиков в Туве будут разбираться следователиФото: Мария ЛЕНЦ
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Во многих регионах России медики обратились за помощью в органы - сумма стимулирующих выплат за сверхурочную работу с зараженными коронавирусом пациентами, по их мнению, не соответствует обещанному. Тува не стала исключением. По информации СУ СКР по Туве, коллектив медработников станции скорой помощи и медицины катастроф обратился за помощью в Следственный комитет. Региональный СК начал процессуальную проверку. Следователи обещают разобраться с суммами, документами и ответственными должностными лицами.

- В рамках проверки следователями будет дана оценка доводам работников о несогласии с размером заработной платы и стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального СК, - изучена финансовая и иная документация, касающаяся порядка начисления денежных средств, опрошены должностные лица, ответственные за производство выплат.

В случае если будут найдены нарушения, следствие обещает добиться законных выплат. Пока идет проверка, по ее итогам решится, будет ли возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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