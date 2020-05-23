2020-05-23T04:43:40+03:00
Общество

Красноярцам посоветовали отказаться от сплавов и групповых турпоходов

Это поможет сдержать распространение инфекции
Анна СНЕГИРЕВА
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Сплав Фото: оперштабСплав Фото: оперштаб
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Агентство по туризму обычно приглашает красноярцев и гостей края в увлекательные походы, на сплавы, трекинговые выходы, но сейчас ситуация ровно обратная - просят остаться дома. Краевой оперштаб по предотвращению распространения коронавируса и агентство по туризму рекомендуют воздержаться от походов. Разумеется, все это с целью сдержать пандемию COVID-19. - Мы обращаемся к жителям края с просьбой продолжить режим самоизоляции и проводить выходные дни в кругу семьи, в своих квартирах и на дачных участках, - говорит замруководителя агентства по туризму Красноярского края Ольга Василенко.

Весна в этом году теплая и ранняя, а это значит, что многие уже планируют активный отдых. Но собираться сегодня в большие компании - серьезный риск. Власти предупреждают, что администрациям и полиции дана отмашка проводить рейды с проверками по самым популярным турмаршрутам. Особое внимание уделят известным площадкам, с которых обычно начинаются сплавы и походы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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