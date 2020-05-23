2020-05-23T04:14:20+03:00
Общество

«Я вас по глазам узнал»: врачи сняли защитные костюмы, чтобы больные COVID-19 смогли увидеть их лица

Для пациентов все доктора в защите на одно лицо, но они записали после одной истории трогательное [видео]
Анна СНЕГИРЕВА
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Почти круглосуточно врачи находятся в защите, но пациенты их все равно узнают - по глазамПочти круглосуточно врачи находятся в защите, но пациенты их все равно узнают - по глазамФото: Мария ЛЕНЦ
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Врачи в любом обсерваторе страны работают в защите - от ног по самую макушку. Для пациентов они на одно лицо - заходят в палату на укол или пульсометрию, или температуру измерить. Ни лица, ни эмоций за маской не видно. Сейчас такая картина в обсерваторах, где лечат зараженных коронавирусом, по всей стране. Инфекционисты Красноярской краевой больницы решили ненадолго снять защиту - чтобы записать трогательное видео для пациентов. А случилось все это после одной истории.

Трогательное видео врачей.Видео: Красноярская краевая больница

... В тот день медсестра пульмонологического отделения Неля Гасымова в очередной раз заглянула в палату к больному.

- Здравствуйте, Неля, - поздоровался с ней по имени мужчина, который уже не первый день борется с инфекцией.

- Доброе утро, а как вы меня узнали? - удивилась медсестра.

- А я вас по глазам узнал. Я бы очень хотел увидеть эти глаза вне больницы.

Сказано - сделано. Врачи записали для больных трогательный видео-привет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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