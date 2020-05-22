«Купи гранату»: в Ачинске задержали пару, предлагавшую прохожим боевой снаряд

22 Май 2020 2020-05-22T19:15:36+03:00

Теперь полиция решает, что с ними делать

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«Купи гранату, настоящая, за 4 тысячи рублей» - с таким предложением накануне, 21 мая, на улицах Ачинска мужчина и женщина обращались к прохожим. Один из горожан, отказавшись от предложения, тут же подошел к сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, которые дежурили неподалеку. И поделился своими опасениями по поводу подозрительной пары. Описал приметы, в чем одеты.

Через пять минут мужчину и женщину нашли. При себе у них и в самом деле был предмет, похожий на боеприпас. Обоих задержали, надели наручники.

- На место были направлены специалисты-взрывотехники ОМОН Росгвардии. В результате осмотра они установили, что изъятый предмет на самом деле граната, представляющая угрозу для жизни и здоровью граждан, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Задержанные оказались местными жителями. Ей – 43, ему – 44 года. Их передали сотрудникам полиции. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за незаконное хранение наркотических веществ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU