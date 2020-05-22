22 Май 2020 2020-05-22T18:53:07+03:00

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В Туве пропавшего после ссоры с прохожим подростка нашли мертвым. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканского следкома. Сейчас по факту гибели проводится проверка, которая должна показать, что же произошло в поселке Сукпак Кызыльского района.

20 мая местная жительница обратилась в полицию и заявила: ее 16-летний племянник, которого она опекает, 16 мая ушел из дома гулять с друзьями и пропал. (То есть с момента исчезновения прошло четыре дня прежде, чем женщина забила тревогу). В тот же вечер 16 мая, около 21 часа пропавший с двумя товарищами были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя вызывающе. Некий мужчина сделал им замечание, произошла ссора, после которой подростки разбежались. Двое из них вернулись по домам, а третий – нет.

Тело школьника нашли накануне, у берега Енисея, в 500 метрах от автодороги. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Результаты вскрытия показали, что подросток, вероятнее всего, утонул. Для установления точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU