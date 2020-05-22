«Как заработать деньги»: жительница Хакасии ввела в поисковике запрос и лишилась двух миллионов рублей

22 Май 2020 2020-05-22T17:23:26+03:00

Она до сих пор не понимает, как на нее вышли мошенники

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Курьезный случай произошел с жительницей хакасской столицы. 54-летния женщина решила найти в интернете способ подработки. Для этого открыла поисковик и просто набрала фразу: «Как заработать деньги». Посмотрела сайты, которые ей предложил поисковик, и выключила компьютер.

Вскоре женщине позвонил неизвестный. Она уверяет, что никому номера телефона не давала и не понимает, откуда незнакомец его узнал. Тот предложил ей попробовать себя на брокерской площадке. Для этого нужно было завести личный кабинет и перевести на счет первый взнос – 8 тысяч рублей. Прошло не так много времени – и на счету у «брокерши» оказалось уже 15 тысяч рублей.

На радостях женщина согласилась на крупную ставку: играть – так играть, тем более что на кону стояла новенькая квартира. Для этого по требованию мошенников потерпевшая в течение месяца вносила на свой счет деньги. Залезла в долги к знакомым, оформила кредиты в банке. А еще отправляла фотографии своих документов и личное фото – якобы для оформления квартиры.

Апогеем мошеннической игры стал звонок: «Почему вы нам долго не отвечаете? Мы заморозили ваш счет для дальнейшей проверки». Только после этого у женщины открылись глаза и она направилась в полицию, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе МВД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU