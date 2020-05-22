Увела квартиру: в Красноярске бездомный пожаловался на обманувшую его гражданку

22 Май 2020 2020-05-22T16:33:04+03:00

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Житель Красноярска пожаловался в полицию, что у него обманным путем забрали квартиру. И теперь он превратился в человека без определенного места жительства. Мужчина молодой – нет еще сорока лет. Ну да, был осужден за наркотики. Но вину свою перед обществом искупил, работает в шиномонтажной мастерской, так что с криминалом покончено, сообщает «Комсомольской правде»-Красноярск собственный источник.

Мужчина вынужден жить на работе, в мастерской, а это очень неудобно. Квартира у него была, пусть не небольшая и в старом доме, ценой всего в миллион рублей. Но ведь своя. А четыре года назад он ее лишился по вине некой гражданки, сейчас ей чуть более 50 лет. Мужчина уверяет: его обманули, воспользовались тем, что он испытывал трудности в жизни. А как теперь вернуть свое имущество – не знает. Надеется, что полиция поможет.

ИСТОЧНИК KP.RU