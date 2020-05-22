2020-05-22T15:49:19+03:00
Происшествия

В Хакасии устроенный фермером поджог заметили с космоса

Огонь потушили, виновного накажут на много тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии устроенный фермером поджог заметили с космоса. Фото: ГУ МЧС России по РХВ Хакасии устроенный фермером поджог заметили с космоса. Фото: ГУ МЧС России по РХ
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В Хакасии, в Ширинском районе работник сельскохозяйственного предприятия решил поджечь прошлогоднюю стерню. Объехал поле и в нескольких местах чиркнул спичкой. Площадь отжига составила 95 га. Огонь заметили прямо из космоса.

- Термическая точка была обнаружена средствами космического мониторинга МЧС России, после чего на место незамедлительно выехали сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ширинскому и Орджоникидзевскому району, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГУ МЧС России по Республике Хакасия.

Поскольку нарушитель представлял собой должностное лицо, ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. Будь он частное лицо, штраф составил бы до 4 тысяч рублей, а на юридическое – до 400 тысяч.

В ведомстве предупреждают: за пожарной обстановкой следят круглосуточно. Работают патрульные группы. Особый противопожарный режим в Хакасии действует с 24 марта и пока его не отменяют. Более того – в последние дни фиксируется чрезвычайно высокий класс пожарной опасности, при котором любое возгорание может в считанные минуты перерасти в крупный пожар, угрожающий населенным пунктам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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