В Красноярске рядом с новостройками заполыхал деревянный дом

22 Май 2020 2020-05-22T11:36:12+03:00

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В Красноярске на улице Серова, 49 заполыхал частный деревянный дом. Сообщение на пульт диспетчерам поступило в 12:08. Очевидцы рассказали: сначала загорелась небольшая постройка, а уж потом от нее занялся жилой дом. Густой черный дым было видно далеко в разных концах города.

Учитывая плотность деревянной застройки, на место пожара выехали сразу 7 пожарных машин и 27 человек личного состава. Уже по приезду выяснилось, что успел загореться и соседний дом. Площадь пожара составили 260 квадратных метров, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по краю.

Информация по пострадавшим разнится. Спасатели информируют, что нет – все успели эвакуироваться. Но это предварительные данные. Соседи говорят, что хозяина того дома, который загорелся первым, увезли в больницу. Причину ЧП установят дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU