В Красноярске рядом с новостройками заполыхал деревянный дом
В Красноярске на улице Серова, 49 заполыхал частный деревянный дом. Сообщение на пульт диспетчерам поступило в 12:08. Очевидцы рассказали: сначала загорелась небольшая постройка, а уж потом от нее занялся жилой дом. Густой черный дым было видно далеко в разных концах города.
Учитывая плотность деревянной застройки, на место пожара выехали сразу 7 пожарных машин и 27 человек личного состава. Уже по приезду выяснилось, что успел загореться и соседний дом. Площадь пожара составили 260 квадратных метров, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по краю.
Информация по пострадавшим разнится. Спасатели информируют, что нет – все успели эвакуироваться. Но это предварительные данные. Соседи говорят, что хозяина того дома, который загорелся первым, увезли в больницу. Причину ЧП установят дознаватели.
ИСТОЧНИК KP.RU