Райффайзенбанк завершил интеграцию с «Цифровым профилем»

22 Май 2020 2020-05-22T09:03:47+03:00

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Райффайзенбанк стал одним из первых банков, завершившим интеграцию с сервисом «Цифровой профиль», доступным всем пользователям портала «Госуслуги» в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». Использование цифрового профиля позволит действующим и новым клиентам банка быстрее оформлять заявку на получение потребительского кредита и не предоставлять документы, подтверждающие занятость и доход.

Заполняя заявку на получение кредита на сайте Райффайзенбанка, клиенты могут авторизоваться через Госуслуги и поделиться данными с банком — соответствующие поля будут заполнены автоматически. При этом клиент может повысить вероятность одобрения кредита, подтвердив свой доход с помощью автоматически сформированной выписки из ПФР.

«Райффайзенбанк активно инвестирует в развитие продуктов и сервисов, которые доступны клиентам удаленно, — отметил Никита Швецов, руководитель дирекции информационных технологий Райффайзенбанка. — Проект по интеграции с „Цифровым профилем“ — один из примеров того, как технологии позволяют сделать легче финансовую сторону жизни каждого из нас».