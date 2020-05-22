Смертельное ДТП в Красноярском крае: женщина перед гибелью записывала видео на смартфон

22 Май 2020 2020-05-22T05:36:50+03:00

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Смертельное ДТП на автотрассе Канск – Абан – Богучаны произошло еще 6 февраля этого года. На днях стали известны результаты расследования, которыми поделились сотрудники ГИБДД. Виновницей ДТП стала женщина-водитель, нарушившая правила дорожного движения. И, к сожалению, ценой этого стала ее жизнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/780479" frameborder="0"></iframe> ДТП в Красноярском крае. Погибла женщина. Видео ГИБДД.

Установлено, что 36-летняя жительница поселка Таежный (Богучанский район) ехала за рулем своей «Тойоты Платц». В дороге она снимала видео на смартфон. Примерно за час до своей гибели она выложила его в паблик «Где ДПС Богучанский район» в вайбере. Сомнительный паблик для тех, кто не любит соблюдать правила дорожного движения.

Потеряв бдительность, женщина выехала на полосу встречного движения в тот момент, когда там находился автобус ЛИАЗ. От иномарки ничего не осталось, вырезать погибшую из искореженной машины пришлось спасателям. Женщина скончалась на месте, у нее остались двое несовершеннолетних детей. Пострадал водитель автобуса – он до сих пор находится в больнице с серьезной травмой.

- С начала года сотрудниками дорожной полиции на территории края привлечены к административной ответственности около 600 водителей, разговаривающих по телефону во время движения. Когда на дороге возникает нештатная ситуация, то быстро и правильно оценить обстановку и отреагировать, общаясь по телефону, практически невозможно. Поэтому риск возникновения дорожно-транспортного происшествия увеличивается в несколько раз - отметил Алексей Членов, начальник краевой Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU