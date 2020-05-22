В Красноярске сносят металлические гаражи

22 Май 2020 2020-05-22T05:12:52+03:00

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В Красноярске сносят гаражи. Речь идет о самовольно размещенных строениях. В Свердловском районе вплотную занялись ими, поскольку металлические и железобетонные коробки представляют проблему для жителей дворов. Они грязные, ржавые, всем своим видом портят эстетику. К тому же зачастую пустуют. На крышах играют дети, а это опасно. А рядом с гаражами образуется свалка.

Сначала администрация района вместе с председателями многоквартирных домов информировали владельцев о предстоящем сносе незаконных гаражей в надежде, что владельцы сами увезут свое имущество. А теперь занялись демонтажем. Уже убраны строения на Красрабе, 133а, на Побежимова, 44а. В этом месяце планируется убрать еще три самовольно размещенных гаража.

- Работа по демонтажу с дворовых территорий самовольно размещеных гаражей – это важный элемент создания комфортной и современной среды для жителей нашего района. Мы стараемся подходить к решению этой задачи системно, - сообщила и.о. главы Свердловского района Лилия Назмутдинова.

ИСТОЧНИК KP.RU