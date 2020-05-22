22 Май 2020 2020-05-22T04:55:42+03:00

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Когда в Красноярске начнут обрабатывать территорию от клещей? Такие вопросы все чаще задают жители города. Режим самоизоляции, конечно, нарушил все привычные планы и графики, но кровососущие никуда не ушли. Специалисты говорят, что в этом году их чрезвычайно много, намного больше, чем было в предыдущие периоды. Они сейчас на пике активности и количество пострадавших за неделею измеряется сотнями.

В департаменте городского хозяйства города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что акарицидную обработку территорий начнут уже с понедельника. Средства на это выделены из бюджета края в нужном объеме, подрядчик тоже определился на торгах. Участки для обработки определили специалисты Роспотребнадзора.

Всего предстоит обезопасить 445 га: сквер возле «Арены. Север», скверы в микрорайоне Солнечном, микрорайон Ботанический, Академгородок, Студгородок, Ветлужанка, Водники, Николаевскую сопку, окрестности Торгашино, берега Базаихи, возле «Роева ручья» и вход возле «Столбов». Там, кстати, специалисты отмечают аномальное нашествие клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU