2020-05-22T04:55:42+03:00
Общество

Когда в Красноярске начнут обрабатывать территорию от клещей

Уже с понедельника
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Когда в Красноярске начнут обрабатывать территорию от клещейКогда в Красноярске начнут обрабатывать территорию от клещейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Когда в Красноярске начнут обрабатывать территорию от клещей? Такие вопросы все чаще задают жители города. Режим самоизоляции, конечно, нарушил все привычные планы и графики, но кровососущие никуда не ушли. Специалисты говорят, что в этом году их чрезвычайно много, намного больше, чем было в предыдущие периоды. Они сейчас на пике активности и количество пострадавших за неделею измеряется сотнями.

В департаменте городского хозяйства города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что акарицидную обработку территорий начнут уже с понедельника. Средства на это выделены из бюджета края в нужном объеме, подрядчик тоже определился на торгах. Участки для обработки определили специалисты Роспотребнадзора.

Всего предстоит обезопасить 445 га: сквер возле «Арены. Север», скверы в микрорайоне Солнечном, микрорайон Ботанический, Академгородок, Студгородок, Ветлужанка, Водники, Николаевскую сопку, окрестности Торгашино, берега Базаихи, возле «Роева ручья» и вход возле «Столбов». Там, кстати, специалисты отмечают аномальное нашествие клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смертельное ДТП в Красноярском крае: женщина перед гибелью записывала видео на смартфон
В Красноярске сносят металлические гаражи
Когда в Красноярске начнут обрабатывать территорию от клещей
Красноярский минздрав опроверг слухи об обсерваторе в психоневрологическом диспансере Лесосибирска
В горсовете Красноярска прошли обыски по делу о коррупции
Один умер. Почти 1200 вахтовиков в Северо-Енисейском районе заражены COVID-19
Мужчина четыре года насиловал маленькую девочку, пока жена была в ночной смене
В элитном отеле Красноярска подтвердили: у снявшего номер пилота обнаружили коронавирус
На красноярских Столбах наблюдается аномальное нашествие клещей
Месяц на передовой. Третья смена медиков БСМП вышла на борьбу с COVID
Уже у 15 пациентов красноярского онкодиспансера выявлен коронавирус