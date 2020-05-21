Идем на антирекорд: на Столбах наблюдается аномальное нашествие клещей

21 Май 2020 2020-05-21T08:53:43+03:00

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Нынешней весной на Столбах под Красноярском - настоящее нашествие клещей. Об этом предупредили горожан представители нацпарка.

Напомним, он все еще закрыт из-за пандемии коронавируса. Тем не менее горожане массово продолжают посещать нацпарк, невзирая на запреты. Между тем специалисты отмечают: в нынешнем году Столбы, кажется, установят антирекорд по количеству клещей.

Проведенные 10 мая исследования показали: на один километр приходится 147 экземпляров. Причем пик численности еще не достигнут! Обычно он приходится на конец мая – начало июня. Так что клещей будет еще больше. Причем, скорее всего, с высоким процентом зараженности боррелиозом и энцефалитом, прогнозируют эксперты.

Имейте в виду: территория нацпарка, в том числе и его туристический район, от клещей не обрабатывается. А инфекции, что они переносят, могут быть не менее опасными, чем коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU