21 Май 2020 2020-05-21T13:13:13+03:00

Мужчина четыре года насиловал маленькую девочку, пока жена была в ночной смене. Фото: Мария ЛЕНЦ

И теперь сядет на 15 лет

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Шокирующий случай в Туве: 34-летний мужчина на протяжении четырех лет насиловал малолетнюю двоюродную сестру своей жены, пока та была на смене. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике.

Все продолжалось с августа 2014 до сентября 2018 года. «Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись тем, что жена была в ночной смене, совершал в отношении потерпевшей преступления сексуального характера», - поясняют следователи.

Сейчас у девочки посттравматическое стрессовое расстройство, это расценивается как тяжкий вред здоровью. После того, как все открылось, на подозреваемого завели уголовное дело по признакам статей «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении малолетней, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей».

Кстати, раньше мужчина судим не был. Суд признал его виновным. За насилие над ребенком он получил 15 лет колонии строгого режима и два года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU