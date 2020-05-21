Месяц на передовой. Третья смена медиков БСМП вышла на борьбу с COVID

21 Май 2020 2020-05-21T08:22:45+03:00

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Месяц фактически на передовой, вдали от близких, подвергая себя риску… Третья бригада медиков красноярского инфекционного госпиталя БСМП вышла на помощь больным с коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Это почти 100 человек - врачи, медицинские братья и сестры, санитары и немедицинский персонал. Большинство работали в той бригаде, что первой заступила на борьбу с COVID-19. Но есть и новенькие, сотрудники из разных отделений больницы. Помогать врачам будут студенты медуниверситета и ординаторы первого года обучения. Всех поселили в специально подготовленных помещениях.

Что касается второй бригады, она выехала на двухнедельный карантин. Те, у кого есть возможность, проведут его дома. Те, у кого нет, в профилактории. Все это время сотрудники будут под контролем, сдадут анализы на коронавирус. А после получат 14 дней отпуска.

Напомним, инфекционный госпиталь БСМП первым в крае стал лечить пациентов с коронавирусом. Бригада из 85 специалистов начала работу в изоляции 20 марта. Сегодня в БСМП 77 пациентов с подтвержденным диагнозом СОVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU