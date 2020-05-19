«Яркий шар перечеркнул небо»: очевидцы и ученые рассказали о падении метеорита в Красноярском крае

Светящийся белый шар протаранил небо слева направо, а потом рвануло так, что мурашки по коже. Жители сразу Курагинского, Минусинского и Каратузского районов (все на юге Красноярского края) стали свидетелями падения метеорита.

Космическое шоу произошло на глазах у десятков очевидцев 18 мая 2020 года примерно в 22.45 по местному времени. Люди признаются, кое-кто перепугался: ну все, апокалипсис! Другие шутили: ничего так не бодрит, как ночной метеорит. Но большинство оказалось в восторге: увидеть космического гостя – настоящая удача, редкое зрелище.

Эдуард Билле, руководитель отдела ГО и ЧС администрации Курагинского района признается: это было нечто впечатляющее.

Метеорит в Канске.

- Я сам был на улице в это время, - рассказал он «Комсомольской правде» - Красноярск. Время близилось к 11 ночи, было совсем темно на улице. И вдруг, словно включили яркий-яркий фонарь – все озарилось. Как днем, все стало видно – улицу, дома, все-все. Это длилось буквально пару секунд. Яркий шар перечеркнул небо и погас где-то возле земли. При этом была тишина, ни гула, ни взрыва, ничего. На улице были и другие люди, многие увидели вспышку в окнах из дома. Мы вернулись в администрацию, потому что люди стали звонить, некоторые беспокоились, переживали. Но потому волнение прошло, остались только эмоции. Обсуждали, кто что, не каждый день, согласитесь, такое увидишь. На моей памяти это вообще первый раз.

В Минусинском районе, где тоже видели яркую вспышку, сейчас все спокойно.

- Нет, в дежурную часть не звонили, - заверил начальник от дела полиции Минусинска Евгений Кусков. – У нас все спокойно, слава богу. Сам я, к сожалению, не видел того, о чем вы рассказываете. Только по разговорам. Но люди нормально пережили все это, полицию никто не вызывал.

Самое яркое видео необычного космического явления зафиксировали камеры наблюдения в Канске. Дело в том, что все случилось так быстро – даже телефоны достать никто не успел, видео от очевидцев практически нет. А вот камеры, работающие без перерыва, сняли и яркую вспышку в небе, и пролет огненного шара:

- Мы сначала подумали, что это монтаж, когда увидели видео с камер, - признается наша коллега, редактор ТВ 5 канал (Канск) Анастасия Мосина. – И не верили, пока в МЧС не появилось сообщение, что метеорит видели не только у нас, но и на юге Красноярского края, и в Туве, и в Хакасии. Очень необычное явление!

А что говорят ученые?

Сергей Васильевич Карпов, астроном, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник красноярского института физики:

- Думаю, размер этого космического гостя, а это метеороид, составлял около полуметра в диаметре. Это довольно крупный объект, но не настолько, чтобы причинить разрушения, как, скажем, знаменитый челябинский метеорит, диаметр которого составлял порядка 10 метров. Он вошел в атмосферу и сгорел, не думаю, что какие-то части упали на землю.

По словам ученого, такие метеороиды, как пролетевший 18 мая 2020 года, в общем-то, безопасны, атмосфера защищает нас хорошо. Хотя – будь он буквально на полметра больше – ударную волну на земле уже могли бы почувствовать, и весьма ощутимо:

- Объекты от метра в диаметре уже могут представлять угрозу, - говорит Сергей Васильевич. И, скажу, опасность представляет даже не столько падение (оно приносит «точечные» разрушения), сколько ударная волна от прохождения объекта со сверхзвуковой скоростью, которая обладает огромной разрушительной силой на большом расстоянии.

- Какие объекты в ближайшем будущем могут угрожать Земле?

- Ученые следят за астероидом Апофис, открытом в 2004 году. Его диаметр около 400 метров, максимальное сближение может произойти в 2029 году. Но речь идет про тысячи километров, не надо воспринимать это так, будто он врежется, и причинит разрушения.

Метеорит Канск 06.04.2019.Вступай в группу ЧП Канск https://vk.com/kansklife

В 2036 году Апофис вернется, на какое расстояние приблизится во второй раз, пока не известно, сказать это можно будет после явлении я 2029 года.

- Разве космические объекты не отслеживаются? Можно обезвреживать те, которые несут угрозу, или пока это только фильмы - фантастика?

- Множество лабораторий по всему миру, сеть станций сканируют небо. Отследить можно космические тела диаметром от 10 метров, столько сегодня позволяет точность приборов. Обезвредить? Нет, это уже не фантастика. И такие проекты разрабатываются. Чтобы увести от Земли опасный объект, надо высадить на него космический аппарат я ядерным зарядом, взрыв позволит изменить траекторию. Хотя для этого, конечно, нужно «засечь» опасный объект задолго, за несколько лет до возможного сближения – тут точно, как в фильмах, спасательная операция не может быть организована за сутки и даже месяцы.

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