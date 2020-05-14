В Красноярске парень проглотил наркотики, только бы не попасться полиции

14 Май 2020 2020-05-14T18:48:01+03:00

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В Красноярске парень проглотил наркотик, только бы не оказаться в полиции. Но вместо спасения попал в больницу с тяжелейшим отравлением. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников.

В середине апреля около полуночи на улице Пограничников наряд полиции остановил автомобиль такси для проверки документов. Режим самоизоляции был в самом разгаре, так что таксист спокойно затормозил и протянул свои права и паспорт. А вот пассажир на заднем сидении занервничал и что-то засунул себе в рот. Полицейские успели забрать у него часть вещества, но остальное он проглотил.

Молодого человека, он оказался приезжим с восточного района края, доставили сначала в отдел полиции, а то, что забрали у него, отправили на экспертизу. Как выяснилось, это был наркотик, производный от уксусной кислоты. В отделении парню стало плохо, его тут же на «Скорой» доставили в БСМП, прямиком в реанимацию токсикологического отделения.

ИСТОЧНИК KP.RU