2020-05-14T12:07:23+03:00
Общество

В Красноярске предприниматели подарили школьникам 10 компьютеров

И призывают последовать других своему примеру
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске предприниматели подарили школьников 10 компьютеровВ Красноярске предприниматели подарили школьников 10 компьютеровФото: Мария ЛЕНЦ
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Дистанционное обучение для многих семей со скромным достатком стало большим испытанием. Взять и купить компьютер для детей родителям оказалось не под силу, а без компьютера изучение предметов застопорилось.

Депутаты, активисты, меценаты начали продвигать идею помощь таким школьникам обзавестись компьютерами: купить новые или подарить те, что не используются. На сегодня компьютеры и планшеты уже получили 580 учителей и 364 ученика.

На днях компания «Синтез-Н» передала 10 полностью укомплектованных компьютеров для ребят. Ходить никуда не нужно – в каждом районе есть специальный пункт приема такой техники. Здесь оформляют все необходимые документы, оценивают состояние и исправность и затем передают по назначению – многодетным и малообеспеченным семьям.

- Компьютеры передали готовыми к использованию, это практически новая техника с продвинутыми процессорами и плоскими LCD мониторами, - пояснил представитель компании «Синтез-Н» Павел Гельманов. – Мы много лет занимаемся поставками персональных компьютеров, но коронавирус бросает нам всем вызов, и отвечать него необходимо общими усилиями. Мы решили внести свой вклад, чтобы у ребят были условия для удаленного обучения и подготовки к экзаменам.

В каждом районе города на базе школ и центров дополнительного образования открыты пункты приёма техники, которые работают в будние дни.

Адреса пунктов приема техники:

- Железнодорожный район: центр допобразования № 4, Свободный, 27

- Центральный: образовательный комплекс «Покровский», Линейная, 99 г

- Кировский: Школа самоопределения, Вавилова, 90

- Ленинский: Станция юных техников № 1, Львовская, 24

- Октябрьский: центр допобразования «Спектр», Пирогова, 1а

- Свердловский: центр творческого образования «Престиж», Красраб, 168а

- Советский район, Центр профессионального самоопределения, ул. Устиновича, 24а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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