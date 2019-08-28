2019-08-28T11:49:45+03:00
Общество

Все – под снос! В Николаевке сравняют с землей 200 домов

Когда именно начнут убирать дома
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Все – под снос! В Николаевке сравняют с землей 200 домовВсе – под снос! В Николаевке сравняют с землей 200 домовФото: Мария ЛЕНЦ
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Решение о сносе Николаевки принято, подписано и опубликовано на официальном портале мэрии Красноярска. Документ за подписью замглавы города Олега Животова, появился в среду, 28 августа, сообщает ТВК.

В планах администрации расселить 200 домов. Какие именно улицы подпадают под расселение? Сопочная, Революции, Чкалова и часть Николаевского проспекта. С землей сравняют частные дома на площади 147,7 тысячи квадратных метров. Примечательно, что точных сроков, когда именно уберут дома, не называется. Тем не менее, в течение семи ближайших дней чиновники должны официально уведомить собственников о сносе. Известно, что на месте снесенных домов будут построены высотки.

Остается добавить, что в 2017 году здесь было снесено 400 домов – чтобы возвести развязку. Тогда кампания по сносу вызвала большой резонанс в городе. Жители Николаевки, которые отказывались съезжать, жаловались, что им поступают угрозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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