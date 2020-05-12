2020-05-12T16:29:43+03:00
Происшествия

Подшофе и на «убитой» шестерке: в Красноярском крае задержали пьяную бесправницу с четырьмя малышами

Женщина катала детей по улицам села и попалась дорожным полицейским [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Подшофе и на «убитой» шестерке: в Красноярском крае задержали пьяную бесправницу с четырьмя малышами. Стоп-кадр видео ГИБДДПодшофе и на «убитой» шестерке: в Красноярском крае задержали пьяную бесправницу с четырьмя малышами. Стоп-кадр видео ГИБДД
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В Каратузском районе сотрудники госавтоинспекции задержали 37-летнюю женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения каталась по улицам села за рулем старого ВАЗа. Внешний вид автомобиля представлял собой жалкое зрелище – неухоженный, разбитый, в аварийном состоянии. А в салоне – четверо маленьких ребятишек, младший из которых даже ходит не умеет. И ни одного детского кресла.

В Красноярском крае задержали пьяную бесправницу с четырьмя малышами.

Когда женщину пробили по базе, выяснилось, что водительских прав у нее не было. Прибор показал содержание алкоголя в крови 0,99 мг/л. Дорожные полицейские составили на нее два административных протокола. Нарушительнице грозит либо арест на 15 суток, либо штраф на 30 тысяч рублей – за неправильную перевозку детей, а также за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того ею займутся инспекторы ПДН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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